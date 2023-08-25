دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام تقاضيان سعيدة شرف و “ولد الشينوية”

نجلاء مزيان: هبة بريس

أفادت مصادر جريدة هبة بريس أن الفنانة المغربية دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام قررتا اللجوء إلى القضاء وسلك المسطرة القانونية ضد كل من الفنانة المغربية سعيدة شرف و اليوتيوبر “ولد الشينوية” وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضافت المصادر عينها أن الأمر يتعلق بالقضية المثيرة للجدل “حمزة مون بيبي”، حيث أن الشقيقتين قررتا اللجوء إلى القضاء بغية إنصافهما وتعويضهما عن الضرر الذي لحق بهما خلال السنوات الماضية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مقاضاة “ولد الشينوية” كانت على خلفية السب و القذف و التشهير بكل من دنيا بطمة و شقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة، عكس سعيدة شرف التي تم استدعائها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

وكشفت المصادر نفسها أن الفنانة المغربية سعيدة شرف و اليوتيوبر “ولد الشينوية” تغيبا عن حضور الجلستين الأولى و الثانية، ما جعل القاضي يحدد تاريخ جديد لجلسة ثالثة في 11 من شتنبر المقبل مع الأمر بإجبارية الحضور.

و جدير بالذكر أن منصات التواصل الإجتماعي ضجت بخبر عودة قضية “حمزة مون بيبي” إلى الواجهة،حيث تم تداوله على نطاق واسع من طرف العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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