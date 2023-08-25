تسببت في حادث أليم.. فاشيونيستا كويتية تتصدر الترند

2023-08-25 / 11:23
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القسم الفني: هبة بريس

تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول أخبار عن تسببها بحادث مروري أليم في الكويت نتيجة قيامها بتجاوز الإشارة الحمراء، الأمر الذي أدى إلى وقوع وفيات وإصابات.

وكشف حساب “المجلس” الكويتي أن مواطنة كويتية “الفاشنيستا” تسببت بحادث اصطدام بين سيارتين، بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء، حيث كانت بحالة غير طبيعية.

وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى العناية المركزة، فيما هربت “الفاشينيستا” من مكان الحادث قبل أن يتم إلقاء القبض عليها، وحجزها ثم إحالتها إلى مخفر شرطة الضاحية.

وجدير بالذكر أن فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، فاشنيستا، مدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً، بدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.

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