خلف خسائر مادية.. اندلاع حريق بمحلات “باشكو” في البيضاء

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا أن حريقا اندلع مساء أمس الخميس بمجموعة من المحلات المتخصصة في بيع الأثاث المنزلي والمنتوجات الجلدية والخشبية، موجودة بالفندق التقليدي المسمى “باشكو” الكائن بشارع الجيش الملكي.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإخماد الحريق، حيث تمت تعبئة كافة الوسائل والآليات الممكنة من أجل تطويق النيران ومنع انتشارها للجوار.

وأوضحت السلطات المحلية أنه، وكحصيلة أولية، فقد ألحقت النيران خسائر مادية بحوالي 11 محلا من أصل 26، وذلك دون تسجيل أية إصابات بشرية.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0