النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها

هبة بريس - وكالات

علن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الجمعة، منح مالي وبوركينا فاسو، الضوء الأخضر للتدخل عسكريا في حال تعرض النيجر لأي عدوان خارجي.

وذكرت وسائل إعلام نيجرية نقلا عن خارجية البلاد في ختام لقاء رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوزيري خارجية مالي وبوركينا فاسو، أن “وزراء الخارجية رحبوا بتوقيع مرسوم يسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالعمل على أراضي النيجر، في حال وقوع أي عدوان”.

ووصل في وقت سابق، إلى النيجر وفدان من بوركينا فاسو ومالي برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتقيا برئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تشياني، إذ أكد الوزيران تضامن واغادوغو وباماكو مع النيجر واستعدادهما لدعم السلطات الانتقالية لمواجهة التحديات، حسبما أفاد التلفزيون النيجري الرسمي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0