النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها

2023-08-25 / 10:23
0
هبة بريس - وكالات

علن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الجمعة، منح مالي وبوركينا فاسو، الضوء الأخضر للتدخل عسكريا في حال تعرض النيجر لأي عدوان خارجي.

وذكرت وسائل إعلام نيجرية نقلا عن خارجية البلاد في ختام لقاء رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوزيري خارجية مالي وبوركينا فاسو، أن “وزراء الخارجية رحبوا بتوقيع مرسوم يسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالعمل على أراضي النيجر، في حال وقوع أي عدوان”.

ووصل في وقت سابق، إلى النيجر وفدان من بوركينا فاسو ومالي برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتقيا برئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تشياني، إذ أكد الوزيران تضامن واغادوغو وباماكو مع النيجر واستعدادهما لدعم السلطات الانتقالية لمواجهة التحديات، حسبما أفاد التلفزيون النيجري الرسمي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقل لدقائق.. سلطات جورجيا تطلق سراح ترامب بكفالة مالية

اعتقل لدقائق.. سلطات جورجيا تطلق سراح ترامب بكفالة مالية

2023-08-25 / 09:30
Photo of رصد نوع شديد التحور من كوفيد في دول جديدة

رصد نوع شديد التحور من كوفيد في دول جديدة

2023-08-24 / 22:52
Photo of رئيس نيجيريا يوجه بحل خلاف مع طيران الإمارات على الفور

رئيس نيجيريا يوجه بحل خلاف مع طيران الإمارات على…

2023-08-24 / 22:37
Photo of توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة روسية

توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة…

2023-08-24 / 18:35
Photo of أربعة قت__ لى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

أربعة قت__ لى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

2023-08-24 / 18:07
Photo of بوتين: “بريغوجين كان رجل أعمال موهوب.. لكنه ارتكب أخطاء”

بوتين: “بريغوجين كان رجل أعمال موهوب.. لكنه ارتكب أخطاء”

2023-08-24 / 17:50
Photo of فرنسا: ظروف تحطم طائرة بريغوجين “تثير الشكوك”

فرنسا: ظروف تحطم طائرة بريغوجين “تثير الشكوك”

2023-08-24 / 14:16
Photo of بينها السعودية ومصر والإمارات.. “بريكس” تضم 6 دول جديدة لعضويتها

بينها السعودية ومصر والإمارات.. “بريكس” تضم 6 دول جديدة…

2023-08-24 / 12:00
Photo of ماكرون: علينا الحد بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا

ماكرون: علينا الحد بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا

2023-08-24 / 09:45
Photo of الرئيس الأمريكي : لست متفاجئا من مقتل بريغوجين

الرئيس الأمريكي : لست متفاجئا من مقتل بريغوجين

2023-08-23 / 23:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق