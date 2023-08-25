طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية، اليوم الجمعة، عامة بطقس حار بالمناطق الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية وجنوب الريف وبالجنوب الشرقي.

ويرتقب أيضا تساقط قطرات مطرية رعدية مصحوبة بهبات رياح محلية فوق كل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، بالإضافة إلى نزول بعض القطرات المطرية وبروز رعد متفرق جنوب المملكة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالسهول المجاورة للأطلس الكبير، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل، كما ستلاحظ هبات رياح قوية شيئا ما بالسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر هبات من الرمال المحلية بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة الدنيا فيتوقع أن تتراوح ما بين 24 و 32 درجة بالسهول الداخلية وجنوب الريف وسوس وأقصى الجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 23 درجة بباقي المناطق.

ويرتقب أن تشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بالسهول الوسطى وجنوب البلاد وبعض الارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا على الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل ومهدية وما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى محليا هائج بأقصى الجنوب.

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