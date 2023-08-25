تارودانت: جرحى في مواجهات بين الرعاة الرحل وسكان مناطق جبلية
ع اللطيف بركة - هبة بريس
أصيب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة مساء اليوم الخميس 24 غشت الجاري، بعد مواجهات دامية بين سكان دوار “أزغار أمسليتن” التابع للجماعة الترابية “تومليلين” بإقليم تارودانت ،ومحسوبين على الرعاة الرحل.
وقالت مصادر محلية ل ” هبة بريس ” انه تم نقل الشخصين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي، بعد أصابتهم بجروح بواسطة أسلحة بيضاء .
وكشفت مصادر الجريدة ، أن سبب المواجهة يعود على إقدام الرعاة الرحل على محاولة استغلال الصهريج المائي بشكل إستفزازي، والذي تعود ملكيته لساكنة الدوار المذكور، مما تسبب في المواجهة.
وهذا الوضع المتكرر يسائل وزارة الفلاحة التي اعلنت عن مشروع حفر الابار لفائدة الرعاة الرحل، لو كان المشروع قد تم تطبيقه، لن تندلع المواجهات بين سكان محليون ورعاة رحل يبحثون عن ماء لقطعانهم من الابل.
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11 تعليقات
الرجل كضسرو بزااف على الناس خاص حل والغاء مايسمى بالرحل الي عندو شي بلاد يجلس فيها نحن ماشي الغجر
منذ سنوات والرعاة يواجهون مشاكل والجهات لم تحرك ساكنا ولم تتدخل ونجد لهم حلا مناسبا…
يجب عليهم رفع شكايات من أجل حماية هؤلاء الرعاة الرحل الذي يعانون من مشاكل تعرض حياتهم إلى الخطر ويبقى السؤال مطروح للنقاش متى تنتهي هذه المشاكل بين الرعاة والساكنة المجاورة لهم ؟؟؟؟؟
هؤلاء الرعاة الرحل يسببون مشاكل اذا حلول بارض افسدوها وذالك باهلاك المنتوجات الزراعية حيت اغنامهم قطعوا الأشجار كما أنهم استولوا على المياه لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه المهزلة والابتزازات من طرف الرعاة الرحل ولكم واسع النظر!!!؟؟؟؟؟
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يجب وضع حدا لهم حتى لا يكبر المشكل من طرف السلطات المعنية أن تقوم بمسؤوليتها تجاه ما يحصل مع الرعاة الرحل والساكنة..
تصرفات بعض الرعاة الرحل تصرفات همجية والفوضى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الجفاف وقلة المياه هي من تجعل الرعاة الرحل ينتقلون من مكان لاخر ولكن للاسف الشديد كلما حلوا بارض إلا وتركوا فوض لهذ يجب على الحكومة أن تسرع في إيجاد حلا مناسبا يرضي الجميع. ونتمنى ذالك.
إن لم يجب لهم حلا مناسبا يرضي الجميع فسيبقى دائما المشكل مطروح ؟؟؟؟؟
يجب على القانون ان يأخذ مجراه ، والقانون فوق كل شيء.
لما هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الرعاة الرحل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولكن ليس لهم ذنب هؤلاء الرعاة الرحل لانه ينتقلون من مكان لاخر البحث عن قوتهم لهذا يجب على الحكومة أن تدعمهم ماديا ومعنويا على علم والمغرب يعيش فترة الجفاف وقلة المياه بالمرة نسأل الله تعالى اللطف ونسالك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.