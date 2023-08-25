تارودانت: جرحى في مواجهات بين الرعاة الرحل وسكان مناطق جبلية

2023-08-25 / 11:59
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أصيب شخصين بجروح متفاوتة الخطورة مساء اليوم الخميس 24 غشت الجاري، بعد مواجهات دامية بين سكان دوار “أزغار أمسليتن” التابع للجماعة الترابية “تومليلين” بإقليم تارودانت ،ومحسوبين على الرعاة الرحل.

وقالت مصادر محلية ل ” هبة بريس ” انه تم نقل الشخصين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي، بعد أصابتهم بجروح بواسطة أسلحة بيضاء .

وكشفت مصادر الجريدة ، أن سبب المواجهة يعود على إقدام الرعاة الرحل على محاولة استغلال الصهريج المائي بشكل إستفزازي، والذي تعود ملكيته لساكنة الدوار المذكور، مما تسبب في المواجهة.

وهذا الوضع المتكرر يسائل وزارة الفلاحة التي اعلنت عن مشروع حفر الابار لفائدة الرعاة الرحل، لو كان المشروع قد تم تطبيقه، لن تندلع المواجهات بين سكان محليون ورعاة رحل يبحثون عن ماء لقطعانهم من الابل.

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