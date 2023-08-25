ضحك حكيم في عزاء صديقه يثير الجدل

القسم الفني: هبة بريس

أثار الفنان حكيم الجدل بمقطع فيديو تداوله عدد من المتابعين عبر حساباتهم الشخصية، يظهر فيه الفنان الشهير وهو يضحك أثناء عزاء المطرب الراحل أحمد الشوكي.

وتباينت الآراء حول مقطع الفيديو الذي يظهر حكيم وهو يضحك في عزاء صديقه أحمد الشوكي، حيث اعتبر البعض أن الجميع يتعرض لمثل هذه المواقف وأن هذا لا يدل على مكانة الشخص الراحل في قلوبنا وإنما هي مواقف تظهر بشكل مفاجئ، بينما رأى آخرون أن ملامح حكيم تبدو دائما ضاحكة.

فيما رأى آخرون أن المطرب المصري كان يداعب طفل يجلس أمامه وأن هذا الموقف يدل على أخلاقه الرفيعة وطيبة قلبه في التعامل مع الآخرين خاصة الأطفال.

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