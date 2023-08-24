رئيس نيجيريا يوجه بحل خلاف مع طيران الإمارات على الفور

2023-08-24 / 22:37
0
هبة بريس _ وكالات

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري, بولا تينوبو، الخميس، إن الرئيس وجه بحل خلافات مع شركة طيران الإمارات ومشكلة تتعلق بإصدار الإمارات للتأشيرات على الفور.

وتوقفت الإمارات عن إصدار تأشيرات للنيجيريين، العام الماضي، بعد أن أوقفت طيران الإمارات في دبي رحلاتها بسبب عدم قدرتها على الحصول على أموالها من أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وقال مكتب تينوبو في بيان، الخميس، إنه اجتمع مع سفير الإمارات لدى نيجيريا، سالم سعيد الشامسي، وأن تينوبو مستعد للتدخل “شخصيا” في النزاع.

وقال تينوبو في البيان: “يتعين علينا العمل سويا. يتعين علينا الاتفاق على قضايا الطيران والهجرة الأساسية”.

ونقل البيان عن الشامسي قوله: “توصلنا إلى شيء ما. هذه قضايا صغيرة، كلها داخل الأسرة، وستجد طريقها إلى الحل”.

وقالت طيران الإمارات، في مارس، إن لديها عائدات “كبيرة” محتجزة في نيجيريا وإنها حققت تقدما بطيئا في الحصول على الأموال المحتجزة.

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في مارس، أن نيجيريا تحتجز ما لا يقل عن 743 مليون دولار من العوائد التي حققتها شركات الطيران الدولية العاملة في البلاد.

وتواجه نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، نقصا في العملات الأجنبية على الرغم من بعض الإصلاحات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رصد نوع شديد التحور من كوفيد في دول جديدة

رصد نوع شديد التحور من كوفيد في دول جديدة

2023-08-24 / 22:52
Photo of توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة روسية

توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة…

2023-08-24 / 18:35
Photo of أربعة قت__ لى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

أربعة قت__ لى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا

2023-08-24 / 18:07
Photo of بوتين: “بريغوجين كان رجل أعمال موهوب.. لكنه ارتكب أخطاء”

بوتين: “بريغوجين كان رجل أعمال موهوب.. لكنه ارتكب أخطاء”

2023-08-24 / 17:50
Photo of فرنسا: ظروف تحطم طائرة بريغوجين “تثير الشكوك”

فرنسا: ظروف تحطم طائرة بريغوجين “تثير الشكوك”

2023-08-24 / 14:16
Photo of بينها السعودية ومصر والإمارات.. “بريكس” تضم 6 دول جديدة لعضويتها

بينها السعودية ومصر والإمارات.. “بريكس” تضم 6 دول جديدة…

2023-08-24 / 12:00
Photo of ماكرون: علينا الحد بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا

ماكرون: علينا الحد بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا

2023-08-24 / 09:45
Photo of الرئيس الأمريكي : لست متفاجئا من مقتل بريغوجين

الرئيس الأمريكي : لست متفاجئا من مقتل بريغوجين

2023-08-23 / 23:40
Photo of إجلاء أكثر من 1200 شخص بتركيا بسبب حرائق الغابات

إجلاء أكثر من 1200 شخص بتركيا بسبب حرائق الغابات

2023-08-23 / 22:34
Photo of رئيسة وزراء الدانمارك تعلن إرسال 19 مقاتلة من طراز “إف – 16” إلى أوكرانيا

رئيسة وزراء الدانمارك تعلن إرسال 19 مقاتلة من طراز…

2023-08-23 / 20:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق