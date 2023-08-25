زينب أسامة تتألق في “مشات عليك”

2023-08-25 / 00:07
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية زينب أسامة يومه الخميس،جديدها الغنائي المصور على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان “مشات عليك”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

ويشار إلى أن زينب أسامة تعاملت في جديدها الفني على مستوى الكلمات والألحان مع خالد سلام، والتوزيع مع بلال أفريكانو،فيما أشرف حمزة اليملاحي على إخراج الفيديو كليب.

وجدير بالذكر أن أغنية “مشات عليك” استطاعت تخطي عتبة 90 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 4 ساعات على طرحها.

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