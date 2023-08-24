مطالب برلمانية للحكومة بضبط مهنة الصحافة

2023-08-24 / 21:20
0
هبة بريس _ الرباط

وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول ضوابط حماية قطاع الصحافة من الدخلاء.

ويرى الفريق إن الساحة الصحفية بالمغرب تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية، التي لا تمت لمهنة الصحافة بأي صلة، حيث تم إنشاؤها خارج الضوابط القانونية، وما تمارسه هو الاسترزاق باسم العمل الصحفي.

وسجل السؤال البرلماني أن هذه الوضعية كانت وراء بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير لممتهني صحافة الاسترزاق.

وأشار أن المشهد الإعلامي الوطني، أصبح يعجز في السنوات الأخيرة، بالعديد من الظواهر الغريبة على “السلطة الرابعة”، وفي طليعتها اجتياحه من قبل العديد من المتطفلين والمتزلفين، والسماسرة والنصابين والمسترزقين.

ونبه الفريق إلى أن التساهل مع هذه الوسائط و الأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهنة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحفيين المهنيين الذين راكموا تجارب مهنية وعلمية طويلة، وعلى موضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التخييم بالمغرب 2023 …إضافة 6 مراكز جديدة والصويرة ” نموذج”

التخييم بالمغرب 2023 …إضافة 6 مراكز جديدة والصويرة ”…

2023-08-24 / 20:11
Photo of الاتجار بالبشر يجر خمسة أشخاص لقبضة الأمن بالقنيطرة

الاتجار بالبشر يجر خمسة أشخاص لقبضة الأمن بالقنيطرة

2023-08-24 / 19:02
Photo of ترويج أدوية مخصصة للزيادة في الوزن تجر شخصا للاعتقال بمراكش

ترويج أدوية مخصصة للزيادة في الوزن تجر شخصا للاعتقال…

2023-08-24 / 17:09
Photo of ارتكب حادثة سير مميت.ة وأخفى معالمها.. إيقاف شخص بالبيضاء

ارتكب حادثة سير مميت.ة وأخفى معالمها.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-08-24 / 16:32
Photo of من يحمي السياح المغاربة من إحتيال وكالات أسفار ؟

من يحمي السياح المغاربة من إحتيال وكالات أسفار ؟

2023-08-24 / 16:25
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالوقاية الصحية لتربية…

2023-08-24 / 15:42
Photo of الناظور .. توقيف 03 أشخاص متورطين بالنصب والإبتزاز

الناظور .. توقيف 03 أشخاص متورطين بالنصب والإبتزاز

2023-08-24 / 15:30
Photo of “السياقة الاستعراضية” تجر شخصا للاعتقال بمكناس

“السياقة الاستعراضية” تجر شخصا للاعتقال بمكناس

2023-08-24 / 12:53
Photo of صفرو .. جماعة المنزل” آش خاصك العريان مهرجان أ مولاي”

صفرو .. جماعة المنزل” آش خاصك العريان مهرجان أ…

2023-08-24 / 11:17
Photo of يروج لـ”المث.لية الجن.سية”.. السلطات تسحب كتابا من المكتبات والأسواق الكبرى

يروج لـ”المث.لية الجن.سية”.. السلطات تسحب كتابا من المكتبات والأسواق…

2023-08-24 / 10:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق