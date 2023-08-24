التخييم بالمغرب 2023 …إضافة 6 مراكز جديدة والصويرة ” نموذج”

هبة بريس : مراكش

يُعد البرنامج الوطني للتخييم من أكبر التظاهرات التربوية الوطنية الكبرى التي تشرف على تنظيمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل “قطاع الشباب” بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم وقطاعات عمومية وهيئات متدخلة أخرى لفائدة الأطفال واليافعين والشباب بانخراط الجمعيات التربوية والمؤسسات العاملة في مجال التخييم، هذا البرنامج الوطني المنظم تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده ،تميزت نسخة هذه السنة منه بإضافة 6 مراكز جديدة للتخييم التي من شأنها أن تمنح جرعة إضافية لعملية التخييم، إذ تعمل وزارة الشباب والثقافة و التواصل على استمرار العمل الجاد و الجهود في هذا السياق لتحقيق أهداف عملية التخييم المنشودة.

بحيث يتجلى التحدي الرئيسي في العمل على مضاعفة الجهود من أجل توسيع العرض للإستجابة للطلبات المتزايدة سنة بعد أخرى على عملية التخييم، سواء من قبل العائلات أو الجمعيات، حيث أن العمل مع شركاء الوزارة في هذه العملية يكون من خلال توفير برامج جديدة لمواكبة أفكار وأحلام وتطلعات الشباب والأطفال الذين يقبلون على المخيمات.

و تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني للتخييم لصيف 2023 يشمل خمس مراحل تخييمية بالمخيمات الوطنية القارة كانت أولاها التي أعطيت من خلالها انطلاقة البرنامج الوطني للتخييم لصيف السنة الجارية والتي استهلت يوم 6 يوليوز و استمرت إلى 17 منه؛ حيث دامت 12 يوما، أما الثانية التي فتدوم بدورها 12 يوما بين 19 و 30 يوليوز، في حين تدور المرحلة الثالثة بين أيام الفاتح من غشت و 12 منه، والمرحلة التخييمية الرابعة تنطلق في 14 غشت و تنتهي في 25 منه، ويسدل الستار على برنامج و فعاليات البرنامج الوطني للتخييم برسم صيفيات 2023 بمرحلة خامسة و أخيرة تجرى بين 26 غشت إلى 04 شتنبر 2023؛ و هو البرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 120 ألف طفل كما هو مسطر في البرنامج.

* أوجه النجاح

ولعل من المديريات النموذجية في التخييم لهذه السنة ، نجد المديرية الإقليمية للشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بالصويرة ،والتي استقبلت هذه السنة حوالي 8000 طفل وطفلة من المستفيدين من مختلف مراحل العرض الوطني للتخيم صيف 2023، بنسبة فاقت أرقام المواسم الماضية ، حيت سجلت المديرية استفادة ما يقارب 2000 مستفيد ومستفيدة من كل مرحلة إلىحدود المرحلة الرابعة التي ستختتم فعالياتها في ال 24 من الشهر الجاري، موزعين على مراكز قارة للتخييم بين المخيم الايكولوجي سيدي كاوكي ومخيمات داخل المجال الحضري للصويرة مع الاستعانة بمراكز تخييمية تابعة للسلطات الحكومية الشريكة والتي تحترم المعايير المطلوبة للسلامة وتوفرها على فضاءات للإواء والمطعمة والأنشطة الترفيهية.

محمد الدريوش المدير الإقليمي للشباب بالصويرة، أكد أن منذ تعيينه على رأس المديرية الإقليمية للشباب بالصويرة انطلق في التهيئ لانجاح العرض الوطني للتخييم باقليم الصويرة بمختلف مراحله وصولا لهذه المرحلة الرابعة حيت انكب العمل على التنسيق مع كافة المتدخلين لتهيي المراكز التخييمية والتنسيق مع الجامعة الوطنية للتخييم والجمعيات المستفيدة من العرض الوطني بغية انجاح هذه المحطة السنوية الهامة ،وحتى تستجيب لمتطلبات الاطفال وعائلاتهم وشكل المركز الايكولوجي للتخييم سيدي كاوكي، رهانا كبيرا لتجهيزه وانهائه قبل انطلاق المرحلة الأولى لهذه السنة علاوة عن عقد عدد من اللقاءات التنسيقية وإعداد رخص القبول وو ضع الإجراءات التنظيمية لانجاح العرض.

* المركز الوطني الايكولوجي للتخييم سيدي كاوكي ..ربح للطفولة والشباب

وبمناسبة العرض الوطني للتخييم لهذه السنة جرى افتتاح مركز التخييم النموذجي بمنطقة سيدي كاوكي الشاطئية التابعة لاقليم الصويرة، والذي يعتبر من المراكز التخييمية “الجيل الجديد، وهو ربح للطفولة والشباب لما يحتويه من مرافق تستجيب لطموحات الأطفال المستفيدين والشباب.

ويعتبر هذا المشروع ،ثمرة مجهود وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب والذي سيسهر على تسييره المديرية الإقليمية للشباب بالصويرة .

ويضُم هذا المرفق المهم المشيد على مساحة اجمالية تناهز 6 هكتار و 70 آر من الوعاء العقاري المملك للمندوبية السامية للمياه والغابات، بإجمالي المساحة المبنية حوالي 10367 متر مربع ، ويشتمل على مرافق موزعة إدارية حيت يضم 8 وحدات من ضمنها وحدة موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة وتتكون كل وحدة من مكتب ،غرف للمؤطرين، محل تقني ،06 شاليهات مساحة كل واحدة 133متر مربع ويتكون من غرفتين بطاقة استعابية 20 سرير من طابقين غرفة تسع مؤطرين إثنين 02 دورة مياه.

المرفق الاداري ويحتوي على إدارة متكاملة المرافق ، فضاء خاص بالمطعمة، ويضم قاعتان للأكل مطبخ وملحقاته مجهزين بتقنيات وتجهيزات عصرية.

الجانب الترفيهي حيت يضم هذا المركز، 08 ورشات ،قاعة متعددة التخصصات بمساحة اجمالية تقدر ب 350 متر مربع مسرح في الهواء الطلق مع مكان للإحتفالات مساحته الإجمالية 3138 متر مربع فضلا عن 03 ملاعب رياضية ومسبح أولمبي (20m/25m)، علاوة عن مرافق مختلفة تقنية للمسبح وبئر ،مع محطة لتصفية المياه وحدتين للسكن ومناطق خضراء.

* المتدخلون في إنجاح العرض الوطني وارضاء للطفولة والشباب.

وقبل انطلاق العرض الوطني للتخيم لهذه السنة 2023 والذي أختير له شعار:“المخيمات فضاءات للتنمية والادماج”، عملت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت اشراف الوزير بن سعيد على عقد لقاء توقيع اتفاقية الشراكة بين الجمعيات الوطنية المستفيدة من العرض الوطني للتخييم موسم 2023 ووزارة الشباب و الثقافة و التواصل قطاع الشباب و الجامعة الوطنية للتخييم

بحضور الكاتب العام للوزارة و المدراء المركزيين قصد تفعيل مقتضيات مرسوم تنظيم مراكز التخييم،وتنظيم عملية العرض الوطني للتخييم برسم سنة 2023 في وجه الجمعيات التربوية والهيئات والمؤسسات المهتمة بنشاط التخييم والراغبة في الاستفادة من فعاليات هذا البرنامج الوطني حيت وضعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) رهن إشارة الجمعيات والهيئات شبكة وطنية من مراكز التخييم التي شهدت إصلاحات وإحداثات جديدة تراعي الأدوار والخدمات المقدمة لفائدة الأطفال واليافعين والشباب. وتراهن الوزارة بمعية الجامعة الوطنية للتخييم من خلال تعبئة الأطر التربوية على تحقيق جودة البرامج التنشيطية وتحسين المضامين التربوية. ومن أجل ذلك تم وضع مجموعة من الشروط التنظيمية التقنية لهذا الغرض انطلاقا من سحب الملف المعد في هذا الصدد عبر البوابة الوطنية vacances.gov.ma ابتداء من 24 مارس 2023، حيت تم استقبال الطلبات من 27 مارس الى غاية 10 ابريل 2023، كما خضعت عملية الانتقاء برسم هذا الموسم، لمعايير محددة من طرف اللجنة الاستشارية المركزية.

* المخيمات تتبرأ من البيدوفيليا وفاعلون يستنكرون واقعة الجديدة”

وارتباطا بواقعة بيدوفيل الجديدة المتابع أمام القضاء ،بتهمة التحرش الجنسي وهتك عرض قاصر والاتجار في البشر، بعد انتشار لمقطع فيديو يوثق للحظة الاعتداء الجنسي على طفل بريئ من طرف رئيس جمعية رياضية استغل،رحلة ترفيهية عشوائية لفائدة أطفال، للتغرير بهم واستغلالهم جنسيا ، أكد عادل نزار رئيس الجامعة الوطنية للتخيم، أن هذا العمل الجبان لا يمت بصلة لا من بعيد ولا من قريب للعرض الوطني للتخييم وأن المعني بالأمر استغل رحلة عشوائية لفائدة الأطفال الذين يمارسون ومنخرطون في جمعيته الرياضية للتحرش بهم واستغلالهم جنسيا ما افتضحه المقطع المصور على شاطئ البحر.

وأضاف رئيس الجامعة ،أن هذا الفعل الجرمي مدان من طرف جميع القوى الحية داخل المجتمع بما فيهم الفاعلين في مجال التخييم وفي طليعتهم الجامعة الوطنية للتخييم ، لأن الفعل الجُرمي أثر بشكل سلبي على سمعة العمل التخييمي الذي راكم سنوات من العمل الجاد من التأطير والتربية المتلى للطفولة والشباب، وخلص أن الجامعة الوطنية للتخييم تدين هذا الفعل الشنيع وتضع ثقتها في القضاء ليقول كلمته وترتيب الجَزاءات.

من جانبه قال انس الومني عضو بالجامعة الوطنية للتخييم، إن الواقعة تُعتبر حالة شادة وبعيدة عن المخيمات،والعملية التخيمية عموما، متأسفا عن تزامن الواقعة بانطلاق المرحلة الرابعة للمخيمات الصيفية، ما جعلها ترتبط بالمخيمات بشكل مغلوط، واعتبر أن هناك من يستغل هذه الحالات لتبخيس العمل التأطيري، مؤكدا في نفس السياق أن عملية التخييم تنظمها شروط تقنية وعملية منها المرتبط بالمستفيدين والمنظمة للاطر المرافقة، سواء توفرها على تدريبات خاصة وتمثل جمعيات تتوفر على شروط الإستفادة من العرض الوطني للتخييم.

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