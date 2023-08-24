عدم قبول ‎الجزائر في “‎البريكس” ..دولة لم تفهم بعد طريقة سير “العالم الاقتصادي”

هبة بريس / ع ع

لم تتقبل الجزائر عدم اختيارها عضوا في منظمة بريكس، الشيء الذي خلف خيبة أمل بعد الرهان الكبير على دخول هذا التكتل .

وفي أول رد حول الموضوع على قرار بريكس، قال جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد إن اجتماع جوهانسبورغ سيبقى طعمه مرا، مشيرا إلى أن تطلع الجزائريين إلى أن يكونوا جزءا من الدول التي تبني عالما متعدد الأقطاب ترك مكانا لشعور بالخيبة لمشهد التراجع بطريقة حادة.

وأوضح أن الاستثمار الدبلوماسي والسياسي والإعلامي الذي قامت به الجزائر ورئيسها لدخول بريكس، لم يشفع في تعويض نقاط ضعفها الهيكلية، مشيرا إلى أنه أمام هذه العودة إلى الواقع، يجب البحث عن مسؤوليات الإخفاق لكن من دون العمل على جلد الذات

وأبرز رئيس حزب جيل جديد أن الجزائر لها عدة مقومات جيوسياسية كان يمكنها التأثير على دول البريكس الخمس، لكنها لم تكن الوحيدة من بين المرشحين التي تملك مزايا. وأكد أن الدول الأعضاء في معايير اختيارها ركزت على الأبعاد الاقتصادية ومصالحها الوطنية خاصة. وأضاف أن الغرب يتحكم في العالم عبر المال والقوة العسكرية والتكنولوجيا والمعلومات، وعلى هذا الميدان تبحث القوى البديلة عن التغيير وإحداث توازنات. وهنا، تساءل رئيس حزب جيل جديد “هل من المجدي أن نذكر بوضعنا في هذه المجالات؟”

ووفق تحليل جيلالي كما تناولته القدس العربي ، فإن خيبة الأمل في دخول بريكس يجب أن تفتح أعيننا على الواقع ومراجعة أنفسنا بدل تحميل الآخرين أسباب مشكلاتنا. وأردف “ضعفنا الاقتصادي الدراماتيكي هو خطؤنا نحن، فالطبيعة منحت الجزائر كل الخيرات، لكننا عجزنا أن نثمنها”. وتابع “من بين النقائص التي تضرنا كثيرا، عدم فهم طريقة سير العالم الاقتصادي، اعتمادنا على الدعم المعمم وعلى المنطق الريعي والشعبوية بدون حدود، مع تفشي الفساد في الإدارة واستعمالها لأغراض شخصية فضلا عن الخيارات الكارثية للمسؤولين التنفيذيين”.

و تقدمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون أشهرا قبل ذلك هذه الرغبة.

وتمثل مجموعة “بريكس” التي تأسست رسمياً في 2009-2010، أكثر من 40% من سكان العالم ويمثل اقتصادها أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهي تسيطر على نحو 18% من التجارة العالمية

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