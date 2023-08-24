جدة تستضيف نهائيات الجولة العالمية للتنس

2023-08-24 / 19:38
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هبة بريس _ رياضة

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم الخميس، عن فوز مدينة جدة باستضافة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس لمدة خمسة أعوام مقبلة، بدءاً من العام الجاري 2023 وحتى 2027.

وستقام أولى النهائيات على مدار خمسة أيام بتنظيم من وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للتنس، خلال الفترة من 28 نونبر وحتى 2 دحنبر المقبلين.

وسيشارك في هذه النهائيات أفضل ثمانية لاعبين في العالم تحت 21 عامًا، حيث تعد هذه النسخة السادسة للنهائيات بعد خمس نسخ ناجحة من البطولة في إيطاليا “ميلانو”، شارك خلالها تسعة من 10 لاعبين حاليين في التصنيف العالمي، يتقدمهم ستيفانوس تسيتسيباس، ويانيك سينر، وكارلوس ألكاراز، وهو ما جعل من هذه البطولة نقطة انطلاق نحو النجومية.

وعبرت أريج مطبقاني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، في تصريح صحفي، عن فخرها باختيار اتحاد لاعبي التنس المحترفين جدة كموقع لاستضافة مثل هذا الحدث المهم لهذه الرياضة، “والذي جعل المملكة وجهةً لاستضافة أكبر وأهم البطولات العالمية في مختلف الرياضات والألعاب”.

وأضافت مطبقاني “تلخص نهائيات الجيل القادم من اتحاد لاعبي التنس المحترفين فلسفة اتحادنا، والتي تتمثل في إلهام المواهب الشابة للوصول إلى دائرة اتحاد لاعبي التنس المحترفين ورابطة محترفات التنس في المستقبل القريب، وسنرحب باستضافة أفضل جيل شاب من اللاعبين الذين يتألقون بالفعل ليكونوا قادة جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في المستقبل”.

يشار إلى أن لعبة التنس في السعودية تمر بمرحلة تحول كبيرة تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، والتي من أبرزها رفع مستوى الوعي، وتعزيز الاهتمام بين الشباب السعودي المتحمسين للرياضة، وزيادة عدد الاستضافات في مختلف الألعاب والرياضات، لاسيما لعبة التنس، وأن تصبح المملكة مقرًّا لكبرى تلك الأحداث الدولية.

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