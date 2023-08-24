برلمانية : جنوب أفريقيا حاولت توظيف “قمة بريكس” لتصريف عدوانيتها اتجاه المغرب

2023-08-24 / 19:27
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هبة بريس _ الرباط

كشفت البرلمانية المغربية، النزهة إباكريم، سبب عدم مشاركة المغرب في قمة “بريكس” المنعقدة في جنوب أفريقيا.

وقالت إباكريم إن ” الانضمام إلى مجموعة بريكس وحضور لقاء بريكس / أفريقيا في جنوب أفريقيا، مسألتان مختلفتان تماما. لكن ما يجب الانتباه له من طرف أعضاء بريكس الرئيسيين والمؤسسين لهذه المجموعة ( البرازيل، روسيا، الهند والصين) هو أن يتم توظيف هذه المجموعة لأغراض غير التي أحدثت من أجلها”.

وتابعت: “مجموعة بريكس أسست لتهتم بقضايا جيواستراتيجية ذات بعد اقتصادي، يهدف لخلق توازن دولي يضع حدا للهيمنة والاستغلال الناتجين عن نظام القطب الواحد، الذي كرس سيطرة مجموعة من الدول الغربية، والتي أدى بها جشعها إلى توريط العالم في أزمات مالية متتالية تسببت في تأزيم الوضع الاجتماعي لمئات الملايين من الأسر عبر العالم”.

ومضت البرلمانية المغربية بالقول: “كما أدى بها جشعها (الدول الغربية) إلى استغلال تحكمها في تدفق السيولة المالية، من خلال طبع الأوراق المالية من غير رصد ما يعادلها من الضمانات المادية، واستعمال تلك الأوراق المالية المجوفة لاقتناء المواد الأولية والمصنعة من الدول النامية”.

ومضت بقولها: “إذا كان هذا هو الهدف الأسمى لمجموعة بريكس والذي سيؤدي إلى تخليق المبادلات التجارية بين الدول ووضع حد لحالة الفوضى التي تسود المعاملات المالية والنقدية بين الدول، فإن جنوب أفريقيا مع الأسف حاولت توظيف “قمة بريكس” لأجل تصريف عدوانيتها اتجاه المغرب في ملف يعتبر شأنا داخليا للمملكة ولا علاقة لمجموعة بريكس به”.

وأشارت إباكريم إلى أن المغرب أكد أكثر من مرة وكما جاء بصريح العبارة في خطاب الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 أغسطس/ آب 2022 ، أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

واستطردت لسبوتنيك : “خلال مثل هذه اللقاءات يكون المغرب حاضرا رغم غيابه من خلال حرص العديد من الدول على التعبير عن أسفهم لغياب المغرب الذي يعتبر عضوا بارزا في الاتحاد الأفريقي ويضطلع بدور مهم في الساحة الأفريقية”.

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