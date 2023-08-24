تازة.. اندلاع حريق في غابة بن طيطة بأولاد زباير

2023-08-24 / 19:14
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ع محياوي _ هبة بريس

أفادت مصادر خاصة ل ” هبة بريس ” أن حريقا مهولا اندلع، زوال اليوم الأربعاء، بغابة جبل أولاد بن طيطة القريبة من مركز جماعة أولاد زباير بإقليم تازة.

ووفقا لما أكده ذات المصدر ، فإن هبوب الرياح الشرقية وارتفاع درجة الحرارة أجج من إنشار ألسنة النيران، و باتت ألسنة النيران تواصل زحفها على بعد أمتار قليلة من الغطاء الغابوي

( غابة بني فندغيل) بقيادة أولاد زباير ، متسببة في حالة من الهلع والرعب في صفوف الساكنة المجاورة ، خاصة بعد اقتراب الحريق من مركز الجماعة.

ورغم الجهود المكثفة على مدار الساعة منذ اندلاع الحريق التي بذلتها وتبذلها الساكنة والمتطوعين من شباب المنطقة، إلا أنه لم تتم السيطرة بعد على الحريق، خاصة في ظل استمرار ارتفاع درحات الحرارة وهبوب الرياح لنا عودة للموضوع بتفاصيله الكاملة

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