الاتجار بالبشر يجر خمسة أشخاص لقبضة الأمن بالقنيطرة

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من طانطان ومنطقة المهدية بضواحي القنيطرة، اليوم الخميس، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين، حيث تم إجهاض محاولة للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية باستعمال قارب للصيد بالمهدية، مما أسفر عن توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و36 سنة، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ هذه العملية لفائدة مجموعة من المرشحين للهجرة.

وبموازاة ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بطانطان من توقيف منظم للهجرة غير الشرعية، يبلغ من العمر 30 سنة، وبرفقته مجموعة من المرشحين للهجرة، كان بصدد التحضير للهجرة غير النظامية انطلاقا من الساحل المحاذي لمصب وادي درعة.

وأضاف أن عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن أحد المنظمين وأحد المرشحين للهجرة السرية يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بطانطان والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضيتين تتعلقان بالنصب والاحتيال والضرب والجرح.

وقد تم إخضاع منظمي العمليتين والمرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هاتين الشبكتين الإجراميتين، وكذا رصد امتداداتهما وارتباطاتهما المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

ووفقا للمصدر ذاته، يأتي إجهاض هذه العمليات للهجرة غير المشروعة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.

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