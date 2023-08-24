الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: “بريغوجين كان رجل أعمال موهوب.. لكنه ارتكب أخطاء”

2023-08-24 / 17:50
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هبة بريس - وكالات

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، التعازي لأسرة مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية يفجيني بريجوجين، في أول تأكيد رسمي من الكرملين لنبأ مقتل قائد المجموعة العسكرية في حادث تحطم طائرته شمال موسكو.

وقال بوتين، “أعرف بريجوجين منذ التسعينيات وكان رجل أعمال موهوبا”، لكنه ارتكب “أخطاء”.

وأكد الرئيس الروسي، أن ضحايا تحطم طائرة فاغنر قدموا “مساهمة كبيرة” في أوكرانيا، متعهدا بالتحقيق في تحطم طائرة بريجوجين “حتى النهاية”.

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