ماكرون لـ”الملك”: “الصداقة العميقة والراسخة بين بلدينا هي أفضل إرث لماضينا”
هبة بريس
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة عيد الشباب.
وفي هذه البرقية، تقدم السيد ماكرون، باسمه وباسم الشعب الفرنسي، بتهانئه لجلالة الملك وللأسرة الملكية الشريفة، ومتمنياته بالمستقبل المزدهر للمملكة المغربية.
وأكد الرئيس الفرنسي أن “الصداقة العميقة والراسخة بين بلدينا هي أفضل إرث لماضينا”، مضيفا أن الاحتفال بعيد الشباب يعد مناسبة قيمة للإشادة بالعمل الحاسم الذي يقوم به جلالة الملك لمواصلة تحديث المغرب.
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11 تعليقات
أي واحد ما عارفش بأن هاد العداوة لي بين المغرب و الجزائر مصنوعة من طرف فرنسا ..
فرنسا ربما نقول أنها خسرت علاقتها مع المغرب..
فرنسا تريد الصلح والمغرب عكس ذلك..
نتمنى أن تعود الأمور كما كانت سابقا مع فرنسا..
ماكرون لندن يكن وفيا مع المغرب بل كان يريد الحرب بيننا وبين الجزائر.الاعتراف بالصحراء المغربية ثم السحب ..
فرنسا خسرت كل شيء مكانها في أفريقيا ثم المغرب ..
رغم عودة العلاقة الثنائية إلا أنها لا تكون مبنية على الثقة والاخلاص..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..
شكرا على برقية التهنئة من ماكرون ..
تأزمت العلاقة المغربية الفرنسية ..
لا مريد ءارثا من فرنسا