ماكرون لـ”الملك”: “الصداقة العميقة والراسخة بين بلدينا هي أفضل إرث لماضينا”

2023-08-24 / 17:36
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هبة بريس

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

وفي هذه البرقية، تقدم السيد ماكرون، باسمه وباسم الشعب الفرنسي، بتهانئه لجلالة الملك وللأسرة الملكية الشريفة، ومتمنياته بالمستقبل المزدهر للمملكة المغربية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن “الصداقة العميقة والراسخة بين بلدينا هي أفضل إرث لماضينا”، مضيفا أن الاحتفال بعيد الشباب يعد مناسبة قيمة للإشادة بالعمل الحاسم الذي يقوم به جلالة الملك لمواصلة تحديث المغرب.

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