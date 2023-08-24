ترويج أدوية مخصصة للزيادة في الوزن تجر شخصا للاعتقال بمراكش

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الأربعاء 23 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج أدوية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد ضبطت، أول أمس الثلاثاء، شخصا وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج 10 آلاف قرص طبي مخصص لزيادة الوزن بمراكش، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف مزوده بهذه المواد الصيدلية المهربة وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يسيره المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، عن حجز شحنة إضافية عبارة عن 62 ألف و680 قرص طبي مهرب، ليصل مجموع الأقراص المحجوزة في هذه القضية إلى 72 ألف و680 قرص مهرب.

وقد تمت إحالة عينات من المواد الصيدلية المحجوزة على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لإخضاعها للخبرة، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الأول والثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.

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