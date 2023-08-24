تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي ل”سيلين ديون”

2023-08-24 / 17:17
0
القسم الفني: هبة بريس

كشف مصدر مقرب من النجمة العالمية سيلين ديون لمجلة National Enquirer أنها في وضع صحي صعب، ومن المرجح أنها لن تغني مجدداً أبداً.

وورد في التقارير أن المغنية الكندية عرضة للوقوع أثناء تنقلها، إذ إنها تعاني من تشنجات لا تُحتمل.

وأضاف المصدر: “لم تُصوّر سيلين في الأماكن العامة منذ ما يقرب من 600 يوم، وذلك لأنها تواجه صعوبة في المشي وهي عُرضة للسقوط نتيجة للتشنجات التي تنتجها الأصوات العالية، وظهرها بدأ يعوج وتكون تشنجات عضلاتها، في بعض الأحيان، لا تُحتمل”.

وذكر المصدر أن حالتها الصحية تستمر في التفاقم، وقد قامت مؤخراً شقيقتها ليندا بالانتقال إلى منزلها الذي تسكن فيه مع أبنائها الثلاثة رينيه شارل، إيدي، ونيلسون.

وكانت شقيقة سيلين ديون، كلوديت ديون، في مقابلة لها مع “Le Journal de Montreal” (عبر SheMazing) قد تحدثت عن الوضع الصحي لشقيقتها بعد تشخيصها بمتلازمة الشخص المتيبس التي أجبرتها على إلغاء جولتها العالمية.

وقالت كلوديت إن سيلين، البالغة من العمر 55 عاماً، يتم رعايتها بواسطة شقيقتهما ليندا التي تعمل عن كثب مع الباحثين المتخصصين لمحاولة علاج النجمة، مؤكدة أنه حتى الساعة لم يتمكنوا من إيجاد العلاج المناسب، إلا أنهم يأملون ذلك وعلى ثقة بأنّ المغنية ستجد مخرجاً لإعادة تأهيل نفسها بما يساعدها على مزاولة نشاطها الفني على خشبات المسارح.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رغم نجاح أغنيتها.. هدى سعد :”لا أؤمن بلغة الأرقام”

رغم نجاح أغنيتها.. هدى سعد :”لا أؤمن بلغة الأرقام”

2023-08-24 / 13:25
Photo of وفاة والدة الفنانة المغربية إيمان الشميطي

وفاة والدة الفنانة المغربية إيمان الشميطي

2023-08-23 / 23:37
Photo of توم كروز محبط لتفوق “باربي” على فيلمه في شباك التذاكر

توم كروز محبط لتفوق “باربي” على فيلمه في شباك…

2023-08-23 / 22:54
Photo of الفنان” حجيب ” يشعل حماس الجمهور الغفير بأشهر أغانيه بمهرجان افران الدولي بساحة التاج

الفنان” حجيب ” يشعل حماس الجمهور الغفير بأشهر أغانيه…

2023-08-23 / 17:14
Photo of مكناس تحتضن إقصائيات أكبر بطولة عالمية للبريك دانس

مكناس تحتضن إقصائيات أكبر بطولة عالمية للبريك دانس

2023-08-23 / 17:08
Photo of هل تعيش قصة حب جديدة.. دنيا بطمة تثير شكوك متابعيها

هل تعيش قصة حب جديدة.. دنيا بطمة تثير شكوك…

2023-08-23 / 15:50
Photo of سي مهدي :”صامدون ضد التنمر والجهل والفقر الفكري”

سي مهدي :”صامدون ضد التنمر والجهل والفقر الفكري”

2023-08-23 / 12:49
Photo of افران: اختتام الدورة الخامسة من مهرجان افران الدولي ببرمجة غنية ونجاح كبير

افران: اختتام الدورة الخامسة من مهرجان افران الدولي ببرمجة…

2023-08-23 / 10:23
Photo of الدار البيضاء..مجموعة تكدة تخلق الحدث بالحي المحمدي

الدار البيضاء..مجموعة تكدة تخلق الحدث بالحي المحمدي

2023-08-22 / 20:58
Photo of عمرو مصطفى :” أنا صوت مصر”

عمرو مصطفى :” أنا صوت مصر”

2023-08-22 / 18:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق