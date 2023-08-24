تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي ل”سيلين ديون”

القسم الفني: هبة بريس

كشف مصدر مقرب من النجمة العالمية سيلين ديون لمجلة National Enquirer أنها في وضع صحي صعب، ومن المرجح أنها لن تغني مجدداً أبداً.

وورد في التقارير أن المغنية الكندية عرضة للوقوع أثناء تنقلها، إذ إنها تعاني من تشنجات لا تُحتمل.

وأضاف المصدر: “لم تُصوّر سيلين في الأماكن العامة منذ ما يقرب من 600 يوم، وذلك لأنها تواجه صعوبة في المشي وهي عُرضة للسقوط نتيجة للتشنجات التي تنتجها الأصوات العالية، وظهرها بدأ يعوج وتكون تشنجات عضلاتها، في بعض الأحيان، لا تُحتمل”.

وذكر المصدر أن حالتها الصحية تستمر في التفاقم، وقد قامت مؤخراً شقيقتها ليندا بالانتقال إلى منزلها الذي تسكن فيه مع أبنائها الثلاثة رينيه شارل، إيدي، ونيلسون.

وكانت شقيقة سيلين ديون، كلوديت ديون، في مقابلة لها مع “Le Journal de Montreal” (عبر SheMazing) قد تحدثت عن الوضع الصحي لشقيقتها بعد تشخيصها بمتلازمة الشخص المتيبس التي أجبرتها على إلغاء جولتها العالمية.

وقالت كلوديت إن سيلين، البالغة من العمر 55 عاماً، يتم رعايتها بواسطة شقيقتهما ليندا التي تعمل عن كثب مع الباحثين المتخصصين لمحاولة علاج النجمة، مؤكدة أنه حتى الساعة لم يتمكنوا من إيجاد العلاج المناسب، إلا أنهم يأملون ذلك وعلى ثقة بأنّ المغنية ستجد مخرجاً لإعادة تأهيل نفسها بما يساعدها على مزاولة نشاطها الفني على خشبات المسارح.

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