ارتكب حادثة سير مميت.ة وأخفى معالمها.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-08-24 / 16:32
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، يومه الخميس 24 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار وتضليل العدالة عن طريق إخفاء معالم الحادثة.

وكان المشتبه فيه قد ارتكب حادثة سير مميتة بتاريخ 17 غشت الجاري، توفي على إثرها شخص على مستوى الطريق السيار الداخلي بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن يهرب من مكان الحادثة ويقدم على إخفاء معالمها عن طريق إصلاح هيكل المركبة وتغيير بعض قطع غيارها.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، علاوة على إيداع السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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