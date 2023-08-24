من يحمي السياح المغاربة من إحتيال وكالات أسفار ؟

2023-08-24 / 16:25
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف أكثر من مصدر ل ” هبة بريس ” أن عدد من وكالات الاسفار خلال فصل الصيف الجاري، قاموا ب ” الاحتيال ” على زبناءهم من السياح المغاربة، خصوصا منهم من إلتجأوا لتلك الوكالات قصد قضاء عطلات سياحية داخل أو خارج المغرب، لكن مقابل هذا تعرض هؤلاء للعديد من عمليات النصب التي نغصت عليهم صفاء عطلتهم و تحولها إلى جحيم.

وأضاف هؤلاء أن العديد من هذه الوكالات التي تعمد إلى ترويج منتجات و وجهات و أثمنة تغري الزبناء لاختيار ها ، لكن فور دفع الزبون للاثمنة حسب المنتوج الذي اختاره وفقا للاشهارات التي تم تقديمها له و الذي أقنعه بها المسؤول التجاري لهذه الوكالات سرعان ما تتملص من وعودها ليتفاجئ الزبناء بتغيير درجة التنقل و الخدمات و التي لا علاقة لها بما تم الاتفاق عليه مسبقا في استهتار تام بالتزاماتها و ضرب سافر للقوانين المنظمة.

فقد تحولت عطلة العديد من الزبناء إلى كابوس في ظل غياب تام لرقابة الجهات و السلطات الوصية و هو ما قامت به مؤخرا إحدى وكالات الاسفار المتواجدة بحي جليز بمراكش ، حيث تستعد بعض الفعاليات الحقوقية للدخول على الخط بعد تلقيها طلب مؤازرة من الضحايا.

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‫2 تعليقات

  1. مع الأسف الشديد النصب والاحتيال في كل شي في الحج في العمرة في العطلة في الهجرة في العقارالى متى من يحمي المواطن من هؤلاء المحتالين

  2. جل وكالات الاسفار نصابين ولا ثقة فيهم..
    ان لم نقل كلهم… اصبح الجميع يبحث عن الربح السريع ولو بالنصب والاحتيال والسرقة.

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