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الناظور .. توقيف 03 أشخاص متورطين بالنصب والإبتزاز

2023-08-24 / 15:30
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 23 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه الرئيسي قد انتحل صفة مسؤول أمني بمدينة الناظور، وعرّض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال والابتزاز بمساعدة المشتبه فيهما الثاني والثالث، حيث سلبوا الضحايا مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بدعوى التدخل لإلغاء مذكرات بحث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهم يشكلون موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، للاشتباه في تورطهم في قضايا ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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