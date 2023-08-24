سيواجه ميسي في نهائي كأس الولايات المتحدة.. من هو المغربي أمين باسي?

هبة بريس - وكالات

سيلعب المغربي أمين باسي لاعب هيوستن دينامو أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كأس الولايات المتحدة.

وأمين أمين باسي لاعب يحمل الجنسية المغربية وولد في فرنسا في نوفمبر 1997 ويبلغ من العمر 25 عاما ويحيد اللعب في خط الوسط، كما يجيد اللعب على الجناحين، ويلعب بالقدم اليمنى.

وسبق أن لعب أمين باسي في فرنسا مع نانسي وميتز ولعب بنظام الإعارة مع بارنسلي الإنجليزي.

وانتقل أمين باسي إلى هيوستن دينامو في يناير الماضي، وينتهي عقده مع الفريق الأمريكي في ديسمبر 2024.

وبحسب موقع “transfermarkt” فإن القيمة السوقية لأمين باسي تبلغ 2.5 مليون يورو.

ولعب أمين باسي مباراة وحيدة مع منتخب المغرب تحت 20 عاما وكانت في أكتوبر 2017.

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