الملك: “متمنياتنا للشعب الأوكراني بالأمن و السلم والرخاء”

2023-08-24 / 13:51
0
هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي “يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا أن أبعث الى فخامتكم ، بأطيب التهاني ، وأصدق المتمنيات للشعب الأوكراني بالأمن و السلم و الرخاء، في ظل الوحدة و الاستقرار”.

وأضاف الملك محمد السادس “وهي مناسبة كذلك للتأكيد على حرص بلدينا الراسخ على مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي و تعزيزها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الأمن يثني على جهود المغرب لتسوية الأزمة الليبية

مجلس الأمن يثني على جهود المغرب لتسوية الأزمة الليبية

2023-08-24 / 16:51
Photo of تفعيلا للتعليمات الملكية.. أخنوش يدشن الدخول السياسي بمباشرة مجموعة من الأولويات

تفعيلا للتعليمات الملكية.. أخنوش يدشن الدخول السياسي بمباشرة مجموعة…

2023-08-24 / 13:36
Photo of أخنوش: سنواصل العمل على مواجهة التأثيرات الظرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

أخنوش: سنواصل العمل على مواجهة التأثيرات الظرفية وتعزيز ركائز…

2023-08-24 / 12:43
Photo of رفض طلب انضمام الجزائر لـمجموعة “بريكس” يصدم تبون وحاشيته

رفض طلب انضمام الجزائر لـمجموعة “بريكس” يصدم تبون وحاشيته

2023-08-24 / 12:26
Photo of مشاركة “غالي” في قمة “بريكس” بدعوة من جنوب افريقيا يؤكد صحة الاتهام الذي وجهته الرباط

مشاركة “غالي” في قمة “بريكس” بدعوة من جنوب افريقيا…

2023-08-23 / 19:04
Photo of الملك يهنئ سفيان البقالي ويشيد بأدائه المتميز

الملك يهنئ سفيان البقالي ويشيد بأدائه المتميز

2023-08-23 / 17:38
Photo of أكادير: الوالي حجي يلوح بإستئناف عملية هدم المباني العشوائية ب3 جماعات ترابية

أكادير: الوالي حجي يلوح بإستئناف عملية هدم المباني العشوائية…

2023-08-23 / 13:06
Photo of بمشاركة المغرب.. اجتماع عربي بالقاهرة تحضيرا للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي-الياباني

بمشاركة المغرب.. اجتماع عربي بالقاهرة تحضيرا للاجتماع الوزاري للحوار…

2023-08-23 / 12:23
Photo of عشية اجتماع “بريكس”..سالم عبد الفتاح يفكك لــ”هــبة بريس ” سياقات توظيف جنوب افريقيا لقضية الصحراء المغربية

عشية اجتماع “بريكس”..سالم عبد الفتاح يفكك لــ”هــبة بريس ”…

2023-08-22 / 18:36
Photo of “قانون المسطرة المدنية” على طاولة المجلس الحكومي

“قانون المسطرة المدنية” على طاولة المجلس الحكومي

2023-08-22 / 13:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق