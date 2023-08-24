الملك: “متمنياتنا للشعب الأوكراني بالأمن و السلم والرخاء”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي “يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا أن أبعث الى فخامتكم ، بأطيب التهاني ، وأصدق المتمنيات للشعب الأوكراني بالأمن و السلم و الرخاء، في ظل الوحدة و الاستقرار”.

وأضاف الملك محمد السادس “وهي مناسبة كذلك للتأكيد على حرص بلدينا الراسخ على مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي و تعزيزها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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