تفعيلا للتعليمات الملكية.. أخنوش يدشن الدخول السياسي بمباشرة مجموعة من الأولويات

2023-08-24 / 13:36
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هبة بريس - الرباط

عاد المجلس الحكومي للإنعقاد من جديد، بعد انتهاء العطلة الحكومية، حيث انعقد صباح اليوم الخميس أول مجلس حكومي برئاسة عزيز أخنوش.

وفي كلمته الافتتاحية في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أشار أخنوش أن حكومته ستباشر مجموعة من الملفات والأوراش الكبرى، مثل تعزيز السيادة المائية والغذائية، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وأبرز أن حكومته دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تفعيلا للتعليمات ‏الملكية.

وأضاف أن الحكومة، ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية، مجددا الدعوة للوزراء لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس.

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تعليق واحد

  1. نعم هده عناوين ضخمة ووازنة واوراش اصلاحية كلها في الصميم ودات أولية نتمنى من قلبنا ان تنزل للواوقع وترى بالواضح اثرها في القريب العاجل ان نكون متشائمين ونتمنى لكم التوفيق والعزيمة اللازمة لتنفيذ مشاريعكم

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