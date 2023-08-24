رغم نجاح أغنيتها.. هدى سعد :”لا أؤمن بلغة الأرقام”

2023-08-24 / 13:25
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية هدى سعد مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي فرحتها بنجاح جديدها الغنائي “كراش” و تحقيقه لمليون مشاهدة خلال بضعة أيام على طرحه.

ووجهت الفنانة المغربية رسالة شكر وامتنان للصحافة المغربية و العربية، مبرزة أنها لا تهتم لعدد المشاهدات في اليوتيوب.

و قالت سعد :”شكرا للصحافة المغربية والعربية على تغطيتهم ومواكبتهم لجديدي الفني “كراش” أخجلتم تواضعي بما خطه قلمكم النبيل ترحيبا بعودتي بين أحضانكم إعلاميا”.

وواصلت قائلة :”ولو أنني لا أؤمن بلغة الأرقام والنجاح الحقيقي هو ما أظهرتموه لي من خلال أدائكم للأغنية ومشاركتكم بمقاطع فيديو على أنغام “كراش” الا أنه وبفضلكم جمهوري الحبيب حققنا أزيد من مليون مشاهدة في أقل من يومين، شكرا مرة أخرى ولنا موعد قريب إن شاء الله”.

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