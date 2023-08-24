“السياقة الاستعراضية” تجر شخصا للاعتقال بمكناس

2023-08-24 / 12:53
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الأربعاء 23 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في سياقته لسيارة بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت مصالح ولاية أمن مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيارة تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام، معرضة سلامة مستعملي الطريق والممتلكات لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية السائق المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع السيارة المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.

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