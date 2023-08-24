رفض طلب انضمام الجزائر لـمجموعة “بريكس” يصدم تبون وحاشيته
أعلنت مجموعة “بريكس”، اليوم الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى المجموعة.
وحسب تصريح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، فيتعلق الأمر بكل من جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
عدم ورود دعوة الجارة الشرقية ضمن لائحة الدول الجديدة في المجموعة، شكل صدمة لتبون وحاشيته الذين كانوا يمنون النفس بالانضمام لهذا التكتل.
وقبل نحو أسبوعين، جدد الرئيس الجزائري تعبيره عن رغبة بلاده في الانضمام للمجموعة.
وأضاف تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن “الصين وباقي الدول الفاعلة في مجموعة بريكس، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام الجزائر إلى هذا القطب الجديد”.
وقبل أيام عن قمة جوهانسبورغ، استقبل وزير الخارجية الجزائري، سفراء الدول الأعضاء في “بريكس” لدى الجزائر، لتسول دعم عضوية بلاده بالمجموعة غير أن “إعلان الخميس” خيب مساعي قصر المرادية ومخططات الجارة الشرقية التي تعمل على استغلال أية فرصة للترويج للأطروحة الانفصالية والدفاع عن عصابة قطاع الطرق مقايل الاساءة للوحدة الترابية للمملكة.
18 تعليقات
الجزائر نجحت في إرسال إبراهيم رخيص إلي جولة سياحية في جنوب إفريقيا بأموال شعبها وإنجازات كبرنات هذه الدول
هو ظهور إبراهيم ر…..في إحدى المطارات الدولية وقد ظهر نهنئهم على هذا الإنجاز العظيم ونتمنى لهم النجاح في ظهوره مرة أخرى لأ ن العالم أغلق دونه الأبواب نادرا مايظهر هذا الكائن المهدد بالإنقراض
لعنة المغرب تتابع تبون أينما حل وأرتحل، ليس غريب ان تخرج ابواق العسكر وتتهم المروووك بعرقلة انضمامها الى مجموعة BRICS, رغم ارشائه للمجموعة بمليار ونصف المليار دولار من ريع المحروقات وإرساله بن بطوش لينوب عنه في اجتماع BRICS لإرضاء عدوانية جنوب أفريقيا تجاه المغرب، لم يفلح رئيس القوة المضروبة لدخول BRICS. فشل وراء فشل بعد زفيزيف جاء الدور على تبون ، هل سيقدم استقالته للعسكر على غرار رئيس الفاف FAF.
صدمة لتبون والكابرانات ..
الجزائر من الدول المغضوبي عليهم ..
ماذا ستقدم جمهورية العسكر لهده المجموعة؟ لا شيء .سوى ابنها الغير الشرعي.
مجموعة بريكس لاتمزح إنها تواجه الغرب والدولار، لذى فهي بحاجة لدول تنتج وليس لدول تستخرج الغاز والبترول وتبيعهم، وبحاجة لدول لها هدف اقتصادي تعمل من أجله وليس لدولة هدفها الوحيد عرقلة جارتها ههههههه
سوف يقول انها مؤامرة ضد الكراغلة من طرف المروككككك
يجب علا الجزائر ان تراجع مع نفسها الاخطاء المقصودة والغير المقصودة لاسائتها لي جيرانها والبعيدين عليها
الحمدلله على وطننا وبلدنا وملكنا الحبيب نصره الله ملكنا بكل معنا وافتخار ومسيرا ونعم التسيير حفضك الله ورعاك
ضربة موجعة لنظام الكابرانات..
إهانة للجارة الجزائر..
الجزائر أصبحت أضحوكة العالم..
نظام الذل والإهانة ..
قادة الجزائر لا تصلح لأي شيء ..
وتستمر معاناة الجزائر مع الاهانات المتتالية ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي الجميع..
يكفي ان الجزائر هي متزعمة العداء على دول الجوار و وحدتها و هي تكرس كل جهودها في بعثرة مقدراتها في دعم الكيان الإرهابي الوهمي لفيروس البوليساريو.
مما بعني أن الدخل القومي الإثيوبي أفضل من كرغوليا رغم النفط والغاز والقوة ” الضاربة”