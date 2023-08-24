ميسي: “لا أفكر في الاعتزال.. ولا أريد أن أندم على أي شيء”

2023-08-24 / 11:37
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هبة بريس - وكالات

حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل بشأن قرار اعتزاله، وحلم المشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم القادمة 2026.

وبعد انتشار شائعات كثيرة عن اعتزال محتمل للنجم الأرجنتيني عقب فوزه مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022، قال ميسي في تصريحات أبرزتها شبكة tycsports: “لا أفكر في الاعتزال، أحب اللعب والاستمتاع بالكرة والتنافس وخوض التدريبات”.

مضيفا: “اليوم أهم شيء هو الاستمتاع بما تبقى لي من وقت على أكمل وجه كما أفعل فهذه المسيرة الكروية لن تعود في حياتي ولا أريد أن أندم على أي شيء”.

وتحدث ميسي عن أسباب انتقاله إلى صفوف الفريق الأمريكي في الموسم الحالي: “الانضمام إلى ميامي كان قرارا عائليا بعدما قضيت فترة صعبة في باريس، لم نكن بخير.. لقد دفعنا ثمن ذلك”.

وأشار: “اختيار ميامي كان بمثابة العودة قليلا إلى ما كنا عليه في برشلونة، ومن أجل الاستمتاع بالحياة اليومية ومن أجل الأطفال وأن تكون العائلة بخير”.

وانضم ليونيل ميسي، هذا الصيف إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وأصبح قائدا للفريق ليساهم في التتويج بأول لقب في تاريخهم بفوزهم ببطولة كأس الدوريات الأمريكي.

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