صفرو .. جماعة المنزل” آش خاصك العريان مهرجان أ مولاي”
لا حديث لساكنة جماعة المنزل وقبائلها ببني يازغة إقليم صفرو في الآونة الأخيرة سوى عن قرب تنظيم مهرجان في نسخته الأولى من طرف جماعة المنزل و بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل ، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب .
النسخة الأولى للمهرجان الممتدة من 24 غشت 2023 إلى غاية 26 منه وتحمل شعار “قبيلة بني يازغة مؤهلات طبيعية وبشرية لتحريك عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية” عن أي عجلة يتحدثون.
متحدث ل ” هبة بريس ” من قبيلة بن يازغة قال ، و إن كنا لا نختلف من حيث المبدأ على أهمية مثل هذه الأنشطة، فإن التفكير السليم و المنطق القويم يفرض علينا أن نحدد سلم الأولويات، و نتساءل عن القيمة المضافة التي قدمها المجلس للمواطن بالمنطقة. خاصة في ظل الوضعية المزرية التي تعرفها الجماعة من حيث البنية التحتية المهترئة من مسالك طرقية وماء صالح للشرب و مرافق اجتماعية، فما بالك بالدواوير المجاورة التي لازالت تعيش معيشة القرون الوسطى. لكل ذلك يضيف ذات المتحدث ، ألم يكن من الأجدر والأجدى أن تخصص الملاين المرصودة لهذا (المهرجان) لتطوير البنية التحتية للجماعة، أو لفك العزلة عن الدواوير المجاورة أو تقريب الخدمات الصحية والاجتماعية لهذا المواطن الضعيف، خاصة والمنطقة مقبلة على سنة فلاحية صعبة إن لم نقل كارثية في ضل شح آبار المياه . أنداك وعندما نوفر للمواطن هذه الأساسيات التي تمس قوته اليومي بحق لنا أن نفكر في الترفيه عنه وأن نخاطب حسه الفني والثقافي. وإلا سينطبق علينا المثل الشعبي ” آش خاصك العريان خاتم أ مولاي “. وكل عام وأنتم على جراح وآهات المستضعفين راقصون.
2 تعليقات
نتمنى أن يكون المنتقد فعلا بدافع الغيرة على المنطقة أما بخصوص الدواير فهي تابعة للجماعات المحلية .
علينا أن نتساءل هل دعم وزارة الثقافة كان سيعطى لولى المهرجان وهل هناك من ينكر أن للمهرجان إيجابيته ؟؟؟؟
بشهادة الساكنة أنجز الكثير وهناك عدة مشاريع في طور الدراسة او الإنجاز لذلك من واجبنا أن تثمين ما هو إيجابي والمطالبة بتصحيح ما هو سلبي لأن المصلحة العامة تبقى فوق أي نزاعات شخصية
لقد قمت بزيارة الأماكن التي تقدم فيها العروض:الفروسية(19 سربة),الحيدوس،منصة عرض الأغاني ومختلف الأنشطة ولاحضت الأعداد الهائلة من المتفرجين محليين ومن مختلف البقاع ولاحضت كذلك مدى الرواج الإقتصادي المواكب لهذه التظاهرة الأولى من نوعها بمدينة المنزل.بل أثارني الفضول أن أسأل بعض المتفرحين من مختلف الفئات العمرية لأتعرف عن إرتساماتهم حول المهرجان،فتأكدت أن الجميع منبهر بهذه المبادرة المحمودة.
على أحد يمكن أن يستحمرنا أو إدعاءه أن سكان “المنطقة غير راضين بالمبادرة”.
ليعرف كاتب المقال،المعارض أنه يلهث خارج السرب لوحده…ونقول له:كفى باستحمارنا بادعاءاتك،فنحن قوم لا ننساق ولا نحكم إلا بالموضوعية المطلقة بعيدا عن كل موقف سياسي….