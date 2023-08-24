صفرو .. جماعة المنزل” آش خاصك العريان مهرجان أ مولاي”

هبة بريس _ فاس

لا حديث لساكنة جماعة المنزل وقبائلها ببني يازغة إقليم صفرو في الآونة الأخيرة سوى عن قرب تنظيم مهرجان في نسخته الأولى من طرف جماعة المنزل و بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل ، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب .

النسخة الأولى للمهرجان الممتدة من 24 غشت 2023 إلى غاية 26 منه وتحمل شعار “قبيلة بني يازغة مؤهلات طبيعية وبشرية لتحريك عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية” عن أي عجلة يتحدثون.

متحدث ل ” هبة بريس ” من قبيلة بن يازغة قال ، و إن كنا لا نختلف من حيث المبدأ على أهمية مثل هذه الأنشطة، فإن التفكير السليم و المنطق القويم يفرض علينا أن نحدد سلم الأولويات، و نتساءل عن القيمة المضافة التي قدمها المجلس للمواطن بالمنطقة. خاصة في ظل الوضعية المزرية التي تعرفها الجماعة من حيث البنية التحتية المهترئة من مسالك طرقية وماء صالح للشرب و مرافق اجتماعية، فما بالك بالدواوير المجاورة التي لازالت تعيش معيشة القرون الوسطى. لكل ذلك يضيف ذات المتحدث ، ألم يكن من الأجدر والأجدى أن تخصص الملاين المرصودة لهذا (المهرجان) لتطوير البنية التحتية للجماعة، أو لفك العزلة عن الدواوير المجاورة أو تقريب الخدمات الصحية والاجتماعية لهذا المواطن الضعيف، خاصة والمنطقة مقبلة على سنة فلاحية صعبة إن لم نقل كارثية في ضل شح آبار المياه . أنداك وعندما نوفر للمواطن هذه الأساسيات التي تمس قوته اليومي بحق لنا أن نفكر في الترفيه عنه وأن نخاطب حسه الفني والثقافي. وإلا سينطبق علينا المثل الشعبي ” آش خاصك العريان خاتم أ مولاي “. وكل عام وأنتم على جراح وآهات المستضعفين راقصون.

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