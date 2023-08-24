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أزيد من 58 مليون درهم قيمة مفرغات الصيد البحري بالجديدة خلال 6 أشهر

2023-08-24 / 10:58
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هبة بريس

أفادت معطيات لقطاع الصيد البحري بالجديدة أن قيمة المفرغات من منتوجات الصيد البحري بميناء الجديدة بلغت أزيد من 58 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023، أي بزيادة بلغت حوالي 14 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تسجيل هذا الارتفاع، على الرغم من تراجع حجم المفرغات من الرخويات المقدر بأزيد من 27 طنا، موضحا أن هذا الانخفاض راجع أساسا إلى سوء الظروف المناخية المسجلة خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى، عرفت المفرغات من الأسماك البيضاء والقشريات والأسماك السطحية ارتفاعا مهما، خاصة الأسماك البيضاء التي سجلت 223,479 طنا، مقابل 127,044 طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبرز عبد الواحد الرواكبي مدير قطاع الصيد البحري بالجديدة أن قطاع الصيد البحري سجل عند نهاية النصف الأول من سنة 2023، ما مجموعه 5.430,82 طنا، بقيمة تبلغ أزيد من 58 مليون و195 ألف درهم، مقابل 4.519,72 طنا بقيمة تبلغ أزيد من 50 مليون و666 ألف درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

يشار إلى أن أسطول الصيد الساحلي المسجل لدى قطاع الصيد البحري (DPM) في الجديدة يبلغ حوالي 65 سفينة. بينما يبلغ عدد القوارب المسجلة 1.594.

على مستوى الدائرة البحرية للجديدة، بلغ أسطول الصيد التقليدي النشيط بالميناء 1.425 وحدة تشتغل في ميناء الجديدة والجرف الأصفر ونقط التفريغ المهيأة للحديدة وسيدي عابد وعدد من مواقع الصيد التابعة لهذه الدائرة.

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