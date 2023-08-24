بعد أن قام بتسع صفقات.. الوداد ينظم حفل تقديم لاعبيه الجدد

2023-08-24 / 09:49
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هبة بريس ـ رياضة

أصدرت إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم بلاغا بخصوص حفل تقديم الطاقم التقني واللاعبين الجدد الذين انتدبهم النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

و جاء في ذات البلاغ، أن لجنة الإعلام والتواصل بنادي الوداد الرياضي تعلن أنه سيتم تقديم الطاقم التقني المعين حديثا وكذلك اللاعبين المنتدبين التسعة الجدد وذلك يوم الخميس 24 غشت على الساعة الرابعة مساءا.

و حسب البلاغ نفسه، فسيتم نقل حفل تقديم الصفقات الجديدة و الطافم التقني مباشرة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع فايسبوك.

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‫9 تعليقات

  2. تحية تقدير واحترام الرئيس سعيد الناصري الذي يعمل ليلا ونهارا من أجل إنجاح الوداد الرياضي..

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