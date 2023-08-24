طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية مع برد وهبات قوية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والمناطق المجاورة لهما.

ويرتقب تسجيل تساقط قطرات متفرقة ورعد محلي بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، كما يتوقع حدوث هبات رياح قوية شيئا ما بالجنوب الشرقي وتناثر حبات من الرمال محليا بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة الدني فيتوقع أن تتراوح ما بين 25 و 31 درجة بالسهول الداخلية وجنوب الريف وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 19 الى 24 درجة بباقي المناطق.

ويرتقب أن تشهد درجات الحرارة خلال النهار، ارتفاعا بالشمال الشرقي و السهول الوسطى وسوس وبعض الانخفاض في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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