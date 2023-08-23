تيزنيت : حادث سير يخلف وفاة سيدة وسقوط عدد من الجرحى
ع اللطيف بركة : هبة بريس
خلف حادث اصطدام بين سيارة أجرة كبيرة وسيارة خفيفة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابط بين مدينتي تيزنيت وأكادير ، مساء اليوم الأربعاء 23 غشت الجاري، عن سقوط قتيلة واحدة وعدد من الجرحى .
الحادثة ”المروعة” من حسن الحظ لم تسفر على عدد من القتلى، رغم ان الاصطدام كان قوي ، لكن هناك جرحى تم نقلهم للمستشفى الإقليمي، بعضهم في حالة صعبة.
الحادث عجل بحضور عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بعين المكان مباشرة بعد وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الأول بمدينة تزنيت من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم توجيه جثة الضحية إلى مستودع الأموات.
وموازاة مع ذلك، فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث وترتيب المسؤوليات ذات الصلة بالواقعة.
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9 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السرعة المفرطة..
عدم احترام قانون السير وتناول الخمر والمخدرات وو…
رغم جهود الدولة لمحاربة حوادث السير.الا أنها فشلت في ذالك..
للأسف الشديد الطرقات لازالت تحصد المزيد من القتلى والجرحى..
اللهم ارحمها واشفي الباقين..
علينا تغيير سلوكنا اتجاه الطرقات..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويها رزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمها وأكرم نزلها ..