الرئيس الأمريكي : لست متفاجئا من مقتل بريغوجين

2023-08-23 / 23:40
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه “ليس متفاجئا” من احتمال مقتل قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في روسيا.

وفي أول تعليق أميركي على الواقعة، اعتبر البيت الأبيض أنها “لن تفاجئ أحدا”.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض: “اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريغوجين على قائمة ركابها”.

وأضافت في تدوينة على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا”.

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم “فاغنر” كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

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