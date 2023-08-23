وفاة والدة الفنانة المغربية إيمان الشميطي

2023-08-23 / 23:37
القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية إيمان الشميطي عن خبر محزن، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ويتعلق الأمر بوفاة والدتها، حيث نشرت خريجة برنامج “أرب جوت تالنت” في نسخته العربية تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة جاءت كالتالي:”إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك لمحزونون”.

وأضافت المتحدثة ذاتها:”إنتقلت إلى جوار ربها الغالية الحبيبة، أمي دعواتكم بالرحمة والمغفرة”.

وفور إعلانها خبر الوفاة تهاطلت عليها تعاليق التعازي و المواساة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا محبيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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