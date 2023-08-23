إجلاء أكثر من 1200 شخص بتركيا بسبب حرائق الغابات

2023-08-23 / 22:34
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هبة بريس- و م ع

أجلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء 23 غشت، تسع قرى وأكثر من 1200 شخص بسبب حرائق واسعة في غابات ولاية “جناق قلعة”، غربي تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 1500 هكتار من الغابات قد احترقت، مع إصابة العشرات من الأشخاص بتسمم الدخان.

ونصحت السلطات المحلية السكان الذين يعيشون في المناطق المجاورة لولاية “جناق قلعة” بأن يظلوا يقظين، قائلة إن الرياح القوية في المنطقة قد تؤدي إلى انتشار حرائق الغابات.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة النقل في البلاد أنه تم إيقاف حركة المرور البحرية في مضيق الدردنيل لليوم الثاني على التوالي لتسهيل قيام الطائرات والمروحيات بضخ المياه لمكافحة حرائق الغابات.

وأعلنت السلطات أن 8 طائرات و26 مروحية تشارك حاليا في جهود إطفاء الحريق، في حين تم إرسال سفينة إنقاذ إلى ميناء “جناق قلعة” للمساعدة في جهود إخماد الحرائق.

وتشهد تركيا موجة حر خلال فصل الصيف، مما أدى إلى نشوب عدة حرائق بمختلف أنحاء البلاد.

وباليونان المجاورة، أدت موجة الحر إلى اندلاع حرائق واسعة وتسجيل عشرين قتيلا في غضون يومين.

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