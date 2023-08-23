النقابات التعليمية والوزارة…تأخير البت في المشروع النهائي للنظام الأساسي

هبة بريس_محمد منفلوطي

أكدت مصادر هبة بريس، أن اجتماع اللجنة العليا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، انتهى اليوم الأربعاء دون التوصل على مايبدو إلى اتفاق نهائي بخصوص مسودة النظام الأساسي الجديد.

أشغال اللجنة العليا الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة بعد أن تقدمت هذه الأخيرة يوم 27 يوليوز 2023 بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية، قد أسفر عن مايلي:

_ تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط.

_ عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية.

_ تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.

_ مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.

– تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023 .

يأتي ذلك وفق مضامين بلاغ صادر عن النقابات المذكورة ” توصلت هبة بريس بنسخة منه”، تؤكد فيه وعيها بعسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية، مؤكدة في ذات الوقت حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الاسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية.

ويذكر أن نقابة المتصرفين التربويين، قد نظمت اليوم الأربعاء في وقفة احتجاجية لها أمام مقر الوزارة مهددة من خلالها بشل الدخول المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية، معتبرة أن النظام الأساسي المرتقب مجحفا في حقهم كونه غير محفز وغير منصف، مستنكرين صمت الوزارة الوصية على القطاع وعدم تجاوبها مع مطالبهم، داعية إلى إعادة الاعتبار إلى إطار المتصرف التربوي بدل العمل على تقزيمه وتبخيسه”، رافضين رفضا قاطعا مضامين النظام الأساسي، لأنه ليس في مستوى تطلعاتهم وخاصة المحاولات الحثيثة لإحداث ” مفتش الشؤون الإدارية والمالية”، محذرين من محاولات البعض تقزيم الإطار بشتى السبل.

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