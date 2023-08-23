المغرب يتبرع بـشحنة أسمدة لدولة السلفادور

2023-08-23 / 21:37
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هبة بريس - الرباط

قدم المغرب شحنة من الأسمدة لدولة السلفادور، حسب ما أعلنت اليوم حكومة السلفادور.

الشحنة المقدرة بـ100 طن من الأسمدة وصلت الى ميناء أكاجوتلا، غرب دولة السلفادور، لتخزينها قبل توزيعها لاحقًا على المزارعي

وترأس حفل تسليم شحنة الأسمدة القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية بالسلفادور، إبراهيم بادي، ونائبة وزير الشؤون الخارجية السلفادور أدريانا ميرا، ووزير الفلاحة والثروة الحيوانية السلفادوري، أوسكار غواردادو الذين أعربوا عن امتنانهم للمملكة المغربية على هذه الهبة .

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