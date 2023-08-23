رئيسة وزراء الدانمارك تعلن إرسال 19 مقاتلة من طراز “إف – 16” إلى أوكرانيا

2023-08-23 / 20:54
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هبة بريس - و م ع

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز “إف – 16” إلى أوكرانيا.

وقالت فريدريكسن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في قاعدة “سكريدستروب” الجوية: “ستتبرع الدنمارك بـ19 طائرة مقاتلة من طراز “إف – 16″ لأوكرانيا”.

وفي السياق ذاته، أكّد زيلينسكي على قناته في “تلغرام”، هذه المعلومات وأن الطيارين والمهندسين الأوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب في الدنمارك، بحسب قوله.

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