فيورنتينا الإيطالي يدرس إعارة الصابيري قبل نهاية الميركاتو

هبة بريس : رياضة

يدرس نادي فيورنتينا الإيطالي إعارة لاعبه الدولي المغربي عبد الحميد الصابيري إلى فريق آخر خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية إيطالية فإن إدارة فيورنتينا تدرس إعارة الصابيري إلى أحد الفرق قبل نهاية الميركاتو الصيفي، لعدم اقتناع الطاقم التقني للفريق بمستوى اللاعب في الفترة التحضيرية.

ومعلوم أن الصابيري ظل حبيس مقاعد البدلاء في أول مباراة لفيورنتينا هذا الموسم في الدوري، كما غاب عن القائمة المسافرة لمواجهة سريع فيينا النمساوي في دوري المؤتمر الأوروبي.

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