أول تعليق من البيت الأبيض على حادثة تحطم الطائرة الخاصة بزعيم فاغنر

2023-08-23 / 19:51
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث تحطم الطائرة التي كان بريغوجين على متنها وأدى لمقتل جميع ركابها الـ10.

يكتنف الغموض مصير يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الخاصة، وذلك بعد ورود اسمه ضمن قائمة الطائرة الخاصة التي تحطمت في شمال موسكو، وأعلنت السلطات مقتل كل من كان على متنها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية “روسافياتسيا” أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة الطائرة التي تحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.

قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين
شاهد.. تحطم طائرة تقل قائد فاغنر قرب موسكو
وفيما أفادت وكالات الأنباء الروسية بوجود زعيم فاغنر ضمن قائمة الركاب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان على متن الطائرة.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريغوجين، مؤسس شركة فاغنر.

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