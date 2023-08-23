العثور على 8 جــ..ـثث في موقع تحطم الطائرة الخاصة بروسيا

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن أجهزة الطوارئ، يوم الأربعاء، العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة.

وتحطمت الطائرة الخاصة في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ.

وأفادت وكالات أنباء روسية بأنّ يفغيني بريغوجين مدرج على قائمة ركاب الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبيرغ.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية “روسافياتسيا” أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة ، وتحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص.

وفيما أفادت وكالات الأنباء الروسية بوجود زعيم فاغنر ضمن قائمة الركاب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان على متن الطائرة.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريغوجين، مؤسس شركة فاغنر.

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