الملك يهنئ برناردو أريفالو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غواتيمالا

2023-08-23 / 19:17
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هبة بريس - و م ع

بعث صاحب الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى السيد برناردو أريفالو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غواتيمالا.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد برناردو أريفالو على الثقة التي حظي بها من قبل شعب غواتيمالا الصديق، مشفوعة بأصدق المتمنيات بالتوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن تقديرنا بالمملكة المغربية لأواصر الصداقة المتميزة التي تجمعنا بجمهورية غواتيمالا، ولما يطبع تعاوننا المشترك من تطور مضطرد في مختلف المجالات، واثقا أن هذه العلاقات ستزداد قوة ومتانة، لما فيه خير شعبينا، وبما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون جنوب-جنوب”.

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