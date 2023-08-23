افتتاح أكبر محطة رياح عائمة في العالم بالنرويج

2023-08-23 / 19:09
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هبة بريس - وكالات

افتتحت النرويج أكبر محطة عائمة لطاقة الرياح في العالم ببحر الشمال، اليوم الأربعاء 23 غشت، وهي تكنولوجيا ناشئة تعد واعدة للانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة.

وتضم محطة “هايو ند تامبين” 11 توربينا ينتج كل منها ما يصل إلى 8,6 ميغاواط، ما يوفر حوالي 35 في المائة من حاجات خمس منصات مجاورة للنفط والغاز.

وبدأت المحطة الواقعة على مسافة نحو 140 كيلومترا من الشاطئ، الإنتاج نهاية العام الماضي، لكنها افتتحت رسميا الأربعاء بحضور ولي العهد النرويجي الأمير هاكون ورئيس الوزراء يوناس غار ستور.

ونقلت وكالة “إن تي بي” النرويجية عن ستور قوله “نحن وجميع الأوروبيين نحتاج إلى مزيد من الكهرباء. والحرب في أوكرانيا عززت هذا الوضع”.

وأضاف “يجب أن تكون هذه الكهرباء من مصادر متجددة إذا أرادت أوروبا تحقيق أهدافها المناخية”.

وعلى عكس توربينات الرياح البحرية المثبتة بقاع البحر، فإن التوربينات العائمة مثبتة بفضل نظام للرسو. وهذا الأمر يجعل تركيبها ممكنا في المياه العميقة وبعيدا من الساحل حيث تكون الرياح أكثر انتظاما وقوة، إلا أنها أكثر كلفة.

وكلف بناء “هايو ند تامبن” على أعماق تتراوح بين 260 و300 متر، حوالي 7,4 مليارات كرونة (691 مليون دولار).

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