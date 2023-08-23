مشاركة “غالي” في قمة “بريكس” بدعوة من جنوب افريقيا يؤكد صحة الاتهام الذي وجهته الرباط
وصل زعيم مرتزقة البوليساريو إبراهيم غالي، مساء امس الثلاثاء إلى جمهورية جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة مجموعة البريكس، بدعوة خاصة من البلد المحتضن الذي يعرف بمواقفه العدائية ضد المغرب ووقوفه الى جانب الطرح الانفصالي ضد وحدة المملكة الترابية .
وكذبت تقارير دولية ماتروج له البوليساريو والاعلام الجزائري بكون الدعوة الموجهة لاغلب الدول من طرف مجموعة “بريكس” ، مؤكدة ان جنوب افريقيا هي من وجهت الدعوات بما فيها تلك الموجهة لزعيم الجبهة الانفصالية ، الأمر الذي يؤكد صحة الانهامات الموجهة من قبل المغرب لجنوب افريقيا بكونها تتخذ مبادرات أحادية الجانب .
وكان مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد قال بأن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، المرتقب في جنوب إفريقيا، أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية.
وردا على بعض وسائل الإعلام التي تحدثت، مؤخرا، عن ترشيح مفترض للمملكة للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع القادم “بريكس/إفريقيا”، المرتقب عقده يوم 24 غشت بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، قال المصدر ذاته إن الأمر لا يتعلق بمبادرة من “بريكس” أو الاتحاد الإفريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب إفريقيا، بصفتها الوطنية.
2 تعليقات
مجرد تساؤل.
لماذا لم يحتج المغرب على دعوة بن سلمان الأحادية للرئيس الأوكراني زيلينسكي لحضور القمة العربية في السعودية !!!؟؟؟
زيلينسكي الذي أهان في تدخله بعض الرؤساء العرب بما نصه:
“لسوء الحظ، هناك البعض في العالم وهنا من بينكم (في إشارة للدول العربية) من يغضون الطرف عن أقفاص (أسرى الحرب) والضم غير القانوني لأراض أوكرانية”. انتهى الاقتباس
متجاهلا الضم الغير القانوني للأراضي الفلسطينية.
ردي على غزاوي قرقوري اولا زيلسنسكي رئيس دولة معترف بها في الامم المتحدة وزيلينسكي يدافع عن حدود دولته الحقة المعترف بها دوليا ان لم تكن دبابا اليكترونيا شنحزيقيا فلن تقارن بين رئيس دولة معترف بها عالميا وزعيم مجموعة ارهابية انفصالية تضيع عليها الجزائر الاموال الطائلة مند 50 سنة لتقسيم المملكة المغربية التي لولا رجالها و نسائها لكانت فرنسا ما زالت تستعمرها و مع دلك بدل ان تدافع عن مرتزق ارهابي دافع عن الجزائر التي حسب التقرير الاخير للامم المتحدة انها لا زالت تحت سلطة فرنسا يا غبي